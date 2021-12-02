Во Франции «ниндзя» атаковал женщин-полицейских с саблей в руках
Париж, 2 декабря, 2021, 20:31 — ИА Регнум. На северо-западе Франции две сотрудницы полиции были ранены ударами сабли, которые им нанёс мужчина, одетый в костюм ниндзя, сообщает 2 декабря France Bleu.
Цитата из м/с «Черепашки-ниндзя». 1984. США
Черепашки-ниндзя
Инцидент произошёл в коммуне Шербур.
Женщины-полицейские попытались задержать подозреваемого в угоне автомобиля. Злоумышленник, одетый в костюм ниндзя, с саблей в руках выскочил из угнанной машины и напал на сотрудниц полиции.
Подозреваемый нанёс им несколько ранений, пока третий полицейский не открыл по нему огонь.
Нападавший серьезно ранен. Женщины-полицейские госпитализированы.