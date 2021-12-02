Париж, 2 декабря, 2021, 20:31 — ИА Регнум. На северо-западе Франции две сотрудницы полиции были ранены ударами сабли, которые им нанёс мужчина, одетый в костюм ниндзя, сообщает 2 декабря France Bleu.

Цитата из м/с «Черепашки-ниндзя». 1984. США Черепашки-ниндзя

Инцидент произошёл в коммуне Шербур.

Женщины-полицейские попытались задержать подозреваемого в угоне автомобиля. Злоумышленник, одетый в костюм ниндзя, с саблей в руках выскочил из угнанной машины и напал на сотрудниц полиции.

Подозреваемый нанёс им несколько ранений, пока третий полицейский не открыл по нему огонь.

Нападавший серьезно ранен. Женщины-полицейские госпитализированы.