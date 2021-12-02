Рим, , 20:27 — REGNUM По данным на вечер четверга, 2 декабря, в Италии умерли 134 003 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 72 (днем ранее — на 103), сообщили журналистам в министерстве здравоохранения.

Эпидемия коронавируса в Италии Russian.news.ru

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Число подтвержденных носителей выросло на 16 806 (днем ранее — на 15 085).

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 5 060 430 — более 8% населения страны. В настоящее время заражены 208 871 человек (на 9088 больше, чем днем ранее). Показатель превысил отметку в 200 тысяч впервые за полгода.

Две прививки от коронавируса сделали более 45 миллионов человек (более 75% населения страны).