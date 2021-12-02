Москва, 2 декабря, 2021, 23:16 — ИА Регнум. Резкие заявления на саммите стран-участниц НАТО вызваны стремлением к расширению военного бюджета организации. Об этом заявил 2 декабря ИА REGNUM политолог Александр Асафов.

Йенс Столтенберг

«Я считаю, что усиление агрессивной риторики по несуществующему поводу связано с необходимостью расширения военного бюджета, точнее с обоснованием его увеличения», — заявил эксперт.

«Поэтому мы видим предостережения не только по украинскому направлению, но и, например, по кубинскому делу», — отметил Асафов.

«Реальной подоплеки нет», — констатировал политолог.

«Есть желание устроить встречу Зеленского и Путина для обсуждения несуществующих компромиссов, чтобы повысить статус Зеленского и Украины» — заключил эксперт.

Напомним, что на саммите стран НАТО в Риге 1 декабря генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг выступил с резкими заявлениями в адрес России. С заявлениями, больше похожими на угрозы в адрес Москвы, также ранее выступали экс-советник Дональда Трампа и госсекретарь США Энтони Блинкен и его заместитель Виктория Нуланд.