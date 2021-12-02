Берлин, , 20:39 — REGNUM Федеральные земли Германии, по-видимому, добились успеха со своей инициативой. Действующее правительство ФРГ ввело запрет на праздничные фейерверки в канун Нового года. Об этом сообщил немецкий журнал SPIEGEL 2 декабря.

В связи с этим в текущем году продажа петард и фейерверков вновь запрещена. Согласно решению, также вводится запрет на запуск фейерверков в многолюдных общественных местах. Пострадавшим компаниям полагается соответствующая компенсация в рамках запланированной экономической помощи.

Продажа новогодних фейерверков уже была запрещена по всей Германии в прошлом году из-за пандемии. Цель заключалась в том, чтобы защитить больницы от перегрузки, в том числе за счет предотвращения травм при запуске фейерверков в канун Нового года.

Ранее главы федерального правительства и правительств земель встретились, чтобы обсудить дальнейшее ужесточение мер по сдерживанию пандемии. На совещании премьер-министра с действующим канцлером Ангелой Меркель и ее вероятным преемником Олафом Шольцембыло принято решение о всеобъемлющем пакете мер.