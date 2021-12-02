Турин, Италия, 2 декабря, 2021, 20:24 — ИА Регнум. Сегодня, 2 декабря в Турине на «Олимпийском стадионе» футбольный клуб «Торино» в предпоследнем матче 15-го тура итальянской Серии А 2021/22 сыграет с «Эмполи». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.

Toro.it «Торино» и «Сассуоло»

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Андреа Коломбо. Ассистенты главного судьи — Маттео Боттегони и Маурицио Мариани.

Стартовые составы команд:

«Торино»: Ваня Милинкович-Савич, Глейсон Бремер, Давид Зима, Алессандро Буонджорно, Томмазо Побега, Саша Лукич, Марко Пьяца, Деннис Прат, Уилфрид Синго, Ола Айна, Антонио Санабрия.

«Эмполи»: Гульерльмо Викарио, Риккардо Маркицца, Симоне Романьоли, Петар Стоянович, Себастьяно Луперто, Лиам Хендерсон, Филиппо Бандинелли, Шимон Журковский, Самуэле Риччи, Федерико Ди Франческо, Андреа Пинамонти.

На данный момент «Эмполи», набрав девятнадцать очков, идет на двенадцатой позиции в турнирной таблице чемпионата Италии. «Торино» с семнадцатью очками расположился строчкой ниже.