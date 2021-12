Берлин, , 20:24 — REGNUM Немецкая поп-исполнительница Au/Ra поздравила своих фанатов с началом зимы, выпустив сингл-балладу «Frozen Halos», об этом информирует портал The Line Of Best Fit.

Музыка (сс) Eric Nopanen

Новоиспеченный сингл следует за выпущенной в сентябре коллаборации с исполнителем York под названием «Golden Hour», а также знаменует собой первый рождественский сингл певицы.

«Мечтала о выпуске рождественской музыки с начала карьеры», — пишет певицы в своём инстаграм. «Большое спасибо HiroHi за прекрасный визуал и обложку. Слушайте эту песню! Зима на дворе!»