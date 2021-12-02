Рим, , 20:23 — REGNUM Администрация региона Лацио (Рим) в четверг, 2 декабря, распространила «ответы на наиболее часто задаваемые вопросы о прививках от коронавируса для детей», написанные врачами римского госпиталя Младенца Иисуса.

Вакцинация от коронавируса в Италии Russian.news.cn

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Детей от 5 до 11 лет прививать от коронавируса можно, эффективность вакцины Pfizer для этой возрастной категории составляет 91%, а прививка поможет защитить от вируса как самого ребенка, так и его родственников, сказано в тексте.

Детей в возрасте от 5 до 11 лет будут прививать в Италии с 23 декабря. Вакцинация добровольна и проводится с согласия родителей.

По данным на 1 декабря, в Италии умерли 133 931 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 103 (днем ранее — на 89). Число умерших превысило 100 впервые с июня 2021 года. Число подтвержденных носителей выросло на 15 085 (днем ранее — на 12 764). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 5 043 620 — более 8% населения страны. В настоящее время заражены 199 783 человек (на 5513 больше, чем днем ранее). Две прививки от коронавируса сделали более 45 миллионов человек (более 75% населения страны).