Берлин, , 20:40 — REGNUM Политик иранского происхождения Омид Нурипур намерен баллотироваться на пост председателя партии «зеленых». Об этом сообщил немецкий журнал SPIEGEL 2 декабря.

«Я хотел бы подать заявку на цифровой партийный съезд в конце января, чтобы стать председателем партии», — заявил Нурипур в своём послании. Помимо Нурипура, фаворитом внутрипартийных выборов считают заместителя председателя партии Рикарда Лэнг.

Как сообщает журнал SPIEGEL, депутат Бундестага Франциска Брантнер официально снялась с конкурса на пост председателя партии «зеленых». Вместо этого Брантнер станет статс-секретарем парламента в министерстве экономики и климата, которое возглавит лидер «зеленых» Роберт Хабек.

«Зеленые» изберут свое новое руководство на виртуальной партийной конференции 28 и 29 января. Поскольку нынешние председатели Анналена Бербок и Роберт Хабек были избраны в бундестаг и отныне занимают государственные должности, они вынуждены отказаться от своих партийных постов в соответствии с правилами партийного устава.