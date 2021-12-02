Москва, 2 декабря, 2021, 20:22 — ИА Регнум. В Москве создаётся информационно-аналитический Центр изучения Нагорного Карабаха (ЦИНК). Он будет работать при ИА REGNUM. В него войдут специалисты, лично и непосредственно знакомые с ситуацией в Нагорном Карабахе, неоднократно бывавшие там и поддерживающие с ним экспертные связи.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

Центр изучения Нагорного Карабаха возглавит по совместительству главный редактор ИА REGNUM, кандидат исторических наук Модест Колеров. В планах ЦИНК — подготовка аналитических материалов и проведение практических мероприятий по проблемам армянского Нагорного Карабаха, находящегося под защитой российских миротворцев, перспективам и принципам урегулирования ситуации вокруг НКР, характеристикам её международно-правовой субъектности, экспертному сотрудничеству с представителями Нагорного Карабаха.