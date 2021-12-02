Москва, 2 декабря 2021, 23:12 — REGNUM Армения и Азербайджан придерживаются абсолютно противоположных взглядов на ключевые вопросы урегулирования ситуации в Закавказье. Об этом заявил 2 декабря корреспонденту ИА REGNUM заведующий отделом Кавказа Института стран СНГ Владимир Новиков.

Владимир Путин, Ильхам Алиев, Никол Пашинян
Владимир Путин, Ильхам Алиев, Никол Пашинян
Primeminister.am

По мнению эксперта, личная встреча между лидерами Армении и Азербайджана была необходима для того, чтобы подвести некий промежуточный итог периоду, начавшемуся после окончания второй Карабахской войны. В частности, нужно было рассмотреть вопрос о разблокировке транспортных коммуникаций в регионе, решение о которой было принято на двух предыдущих встречах.

На взгляд эксперта, итоги завершившейся встречи, если не затрагивать какие-то реальные или мнимые закрытые договорённости, являются весьма неопределёнными. В заявлении от 26 ноября было сказано, что стороны будут стремиться к созданию двухсторонней комиссии по делимитации государственной границы. Однако обе стороны, считает эксперт, подходят к делимитации, опираясь на совершенно разные карты. Дело в том, что в СССР эти границы имели статус не государственных, а сугубо административных. Поэтому, если границы между союзными республиками проходили не по ярко выраженным естественным водным и горным преградам, то их линия неоднократно изменялась. В частности, это было связано с сезонным перегоном скота между горными пастбищами.

Кроме того, по мнению эксперта, ситуация с определением линии границы имеет для Никола Пашиняна ещё внутриполитический и экономический аспекты. Так, значительная часть членов оппозиционного блока «Армения», возглавляемого, бывшим президентом Робертом Кочаряном, очень тесно связана с промышленностью Сюникской области. Именно в Сюнике расположены крупнейшие медно-молибденовые и горно-обогатительные комбинаты Армении. Кроме того, крупнейшее в регионе золоторудное месторождение региона находится как раз на самой армяно-азербайджанской границе. Поэтому любое изменение линии границы имеет чрезвычайно важные экономические последствия. В связи с этим, если двухсторонняя комиссия по делимитации границы всё же будет создана, то в ней между сторонами начнётся очень серьёзная борьба.

Но вопрос делимитации границы, по мнению эксперта, является всё-таки относительно простым. А вот вопрос о статусе Нагорного Карабаха чрезвычайно сложен.

«Азербайджан устами своего президента (дословно процитирую) сказал, что «статус выброшен в ад!» То есть, они вообще отказываются обсуждать какой-либо статус Нагорного Карабаха. Алиев в своём июльском указе уже определил, что речь идёт о лишь Карабахском экономическом районе», — заявил Новиков.

Армения же, в свою очередь, считает, что статус Нагорного Карабаха должен быть определён в результате переговоров в рамках Минской группы ОБСЕ. И Москва, и Вашингтон, и Париж, как три ключевых её участника, едины в том, что неурегулированный к настоящему времени правовой статус Нагорного Карабаха должен и дальше обсуждаться в рамках Минской группы.

По мнению эксперта, Азербайджан, действуя после победы в войне с позиции силы, хочет делимитировать границу и заключить мирный договор исключительно на своих условиях.

Напомним, что 26 ноября в Сочи при посредничестве Владимира Путина была проведена встреча между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.