Исламабад, , 20:22 — REGNUM В Исламабаде под председательством премьера Пакистана Имрана Хана прошло заседание высокого уровня по ходу реализации проектов, осуществляющихся в рамках Китайско-пакистанского экономического коридора. Об этом 2 декабря сообщает Синьхуа, отмечая, что глава пакистанского правительства потребовал соблюдения всех сроков.

Пакистан и Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам премьера, правительство его страны всецело привержено всем договоренностям, ибо Китай рассматривается пакистанской стороной «проверенным временем другом». Поэтому Пакистан особо подчеркивает необходимость преемственности обязательств в рамках долгосрочных проектов, которые приносят пользу обеим сторонам.