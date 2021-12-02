Исламабад, 2 декабря 2021, 20:22 — REGNUM В Исламабаде под председательством премьера Пакистана Имрана Хана прошло заседание высокого уровня по ходу реализации проектов, осуществляющихся в рамках Китайско-пакистанского экономического коридора. Об этом 2 декабря сообщает Синьхуа, отмечая, что глава пакистанского правительства потребовал соблюдения всех сроков.
По словам премьера, правительство его страны всецело привержено всем договоренностям, ибо Китай рассматривается пакистанской стороной «проверенным временем другом». Поэтому Пакистан особо подчеркивает необходимость преемственности обязательств в рамках долгосрочных проектов, которые приносят пользу обеим сторонам.