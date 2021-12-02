Исламабад, 2 декабря, 2021, 20:22 — ИА Регнум. В Исламабаде под председательством премьера Пакистана Имрана Хана прошло заседание высокого уровня по ходу реализации проектов, осуществляющихся в рамках Китайско-пакистанского экономического коридора. Об этом 2 декабря сообщает Синьхуа, отмечая, что глава пакистанского правительства потребовал соблюдения всех сроков.

Иван Шилов ИА REGNUM Пакистан и Китай

По словам премьера, правительство его страны всецело привержено всем договоренностям, ибо Китай рассматривается пакистанской стороной «проверенным временем другом». Поэтому Пакистан особо подчеркивает необходимость преемственности обязательств в рамках долгосрочных проектов, которые приносят пользу обеим сторонам.