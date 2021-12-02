Берлин, , 20:40 — REGNUM Немецкий профессиональный спорт избежал общенациональных «игр с призраками», однако должен быть готов к новым ограничениям для зрителей. На фоне пандемии стадионы Бундеслиги теперь могут заполняться только на 50 процентов, вмещая не более 15 000 болельщиков. Такое же процентное правило применяется к любым другим закрытым видам спорта. Об этом сообщил немецкий журнал SPIEGEL 2 декабря.

Однако, как и ожидалось, результаты консультаций по ситуации с COVID-19 оказались действительными не для всей Германии. В дополнение к минимальным стандартам федеральные земли также имеют право на более строгие меры (матчи перед пустыми рядами), которые, вероятно, будут реализованы в Баварии, Баден-Вюртемберге и Саксонии.

«Мы думаем, что игры на пустом стадионе имеют смысл. Завтра начнём реализацию этого правила в баварском кабинете министров. Однако я считаю позорным тот факт, что мы не смогли согласиться с тем, чтобы некоторые федеральные земли могли все же допускать зрителей», — отметил премьер-министр Баварии Маркус Сёдер.

Ведущие политики единодушно согласились в своих решениях с тем, что на стадионах необходимо:

надевать медицинские маски; допускать только тех, кто был вакцинирован или выздоровел (правило 2G); проводить экспресс-тест на COVID-19 (2G-Plus).

«В федеральных землях с высокой заболеваемостью местные соревнования должны быть по возможности отменены, а спортивные чемпионаты должны проводиться без зрителей», — говорится в документе с решением.