Манчестер, Великобритания, 2 декабря, 2021, 20:20 — ИА Регнум. 2 декабря издание The Daily Star сообщило, что руководство «Манчестер Юнайтед» готово выделить Ральфу Рангнику около 100 миллионов евро на переподписания контрактом и усиление основной команды в зимнее трансферное окно.

«Манчестер Юнайтед»

Ранее сообщалось, что в шорт-лист «манкунианцев» при Рангнике входят полузащитники «Ред Булл Лейпцига» Кристофер Нкунку и Амаду Айдара. Также немецкий специалист видит в защитнике «быков» Норди Мукиэле замену Аарону Ван-Биссаке, который в последнее время показывает нестабильность в своей игре.

Рангник возглавил «Манчестер Юнайтед» 29 ноября, подписав контракт на полгода. Летом 2022 года немец будет переведен на должность консультанта клуба. Последние 6 месяцев специалист работал в московском «Локомотиве» на должности директора по спорту и развитию.