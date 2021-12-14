Махачкала, 14 декабря, 2021, 13:30 — ИА Регнум. МЧС Дагестана в штормовом предупреждении сообщило о надвигающейся непогоде в прибрежных районах Каспийского моря. Из-за усиления ветра до 25 м/с высота волн может достичь 3,5 метра, сообщили 14 декабря в пресс-службе МЧС.

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«В ближайшие три часа по районам моря ожидается дальнейшее усиление восточного, юго-восточного ветра до 25 метров в секунду Высота волн 2,5−3,5 метра», — говорится в сообщении спасательного ведомства.

Жителей предупредили о необходимости соблюдения мер безопасности в связи с ураганным ветром. В непогоду лучше остаться дома, а при необходимости нахождения на улице — держаться подальше от линий электропередачи, больших деревьев и рекламных конструкций.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 декабря из-за ураганного ветра остались без света жители 39 населенных пунктов Дагестана.