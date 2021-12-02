Вашингтон, , 20:40 — REGNUM Датская компания Saxo Bank опубликовала ежегодный список «шокирующих прогнозов» для инвесторов. Речь идет о маловероятных и недооцениваемых событиях, которые могут оказать мощный удар на финансовые рынки.

Отмечается, что в следующем году в США могут напомнить о себе выборы 2020 года, которые вызвали у партии республиканцев подозрения по поводу фальсификации. Это привело к протестам и попыткам отменить результаты голосования, по итогам которого проиграл экс-президент Дональд Трамп. Издание отмечает, что неразрешенный конфликт может дать о себе знать во время выборов в сенат и палату представителей.

«Одна из двух партий или две стороны оспорят результаты голосования, что помешает сформировать новый конгресс и заседать в первый день, назначенный на 3 января 2023 года. В начале 2023 года ожидается крупнейший конституционный кризис», — говорится в прогнозе.

Во вторых, к концу 2022 года ожидается рост зарплат американских граждан с меньшими доходами на 15%. На это повлияет дефицит кадров, спровоцированный пандемией, и стремление работодателей нанять квалифицированных сотрудников, у которых благодаря проблемам на рынке появилась возможность диктовать свои условия.

Такой поворот событий еще больше подогреет инфляцию и ее годовой тем достигнет более 15% к началу 2023 года — впервые после Второй мировой войны. При этом попытки Федеральной резервной системы усмирить инфляцию за счет ужесточения денежно-кредитной политики будут предприняты позднее, чем нужно.

Напомним, что инфляция в США в октябре 2021 года составила 6,2% в годовом выражении. Это стало самым высоким показателем за 30 лет.

Еще одна проблема разворачивается в военном секторе. Разработки гиперзвукового оружия оставят во вчерашнем дне традиционную и ядерную военную технику. На этом фоне в 2022 году ожидается масштабная гонка вооружений между Россией, США, Китаем, ЕС и Индией.

Если судить по распределению финансирования, в 2022 году самыми актуальными станут разработки касающиеся гиперзвука и космоса. Между тем на новый уровень выйдет соперничество между США и Китаем, как с экономической, так и с военной точки зрения.

При этом развитие гиперзвукового оружия даст надежду на возможность избежать взаимного уничтожения в случае ядерной войны, поскольку новый вид обороны поможет предотвратить атаку или подготовиться для нанесения первого удара.

В четвертых, ожидается прорыв в биомедицине, который увеличит среднюю продолжительность жизни на 25 лет, однако это грозит масштабным экологическим и финансовым кризисами. Ученые работают над замедлением старения и омоложением постаревших клеток, что изменит внешний облик человека.

Тут возникает ряд противоречивых, моральных вопросов. Хватит ли омолаживающих таблеток всем? Как обеспечить пенсию и питание миллиардам долгожителей? Как с новыми проблемами справится сложившаяся система этических ценностей, сформированная религиозными текстами за тысячелетия?

Помимо этого, согласно прогнозам, общество перестанет пользоваться самой популярной социальной сетью Facebook. Тенденция указывает на то, что молодое поколение покидает приложение. Так, в 2012 году 94% подростков были зарегистрированы в Facebook, а сегодня — лишь 27%. Новым хитом среди школьников становится даже не Instagram, а китайский TikTok.

Чтобы спасти ситуацию Meta, которая владеет Facebook, постарается выкупить приложения Snapchat или TikTok, не пожалев миллиарды долларов.

У Spotify, приложения музыкальной библиотеки, появятся проблемы с технологией невзаимозаменяемых токенов или NFT, которые в 2021 году стали популярны среди инвесторов. Приложение возможно станет популярным среди музыкантов, которые вынуждены делиться прибылью со стриминговыми сервисами. Блокчейн-контракты позволят им избежать потери средств.

И последнее — в 2022 году миру придется отложить планы о революции в энергообеспечении в связи с инфляционной угрозой на фоне роста цен на сырьевые товары. Также экономика может не справится с нереалистичными сроками перехода к зеленой энергии. Чтобы заставить производителей обеспечить нужное количество ресурсов по разумным ценам, придется пожертвовать инвестиционной бюрократией. Пять лет уйдет на добычу нефти и десять лет на природный газ.

Авторы исследования ссылаются на международное энергетическое агентство, согласно которому для достижения чистых, нулевых выбросов к 2050 году потребуется снизить потребление нефти и природного газа примерно на 29% и 10% к 2030 году с последующим резким снижением. Несмотря на то, что разработчики сократили добычу, цены на энергоносители все равно выросли, а также подорожали промышленные металлы, необходимые для перехода к зеленой энергетике.