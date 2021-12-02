Москва, 2 декабря, 2021, 23:18 — ИА Регнум. Украине дали карт-бланш на повышение градуса напряженности на границах с республиками Донбасса. Об этом заявил 2 декабря ИА REGNUM социолог Евгений Копатько.

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«Президент России неоднократно подчеркивал, что должны вестись прямые переговоры Киева с Донецком и что без этого диалог между Киевом и Москвой невозможен», — заявил Копатько.

«В случае нагнетания ситуации, неисполнения Минских соглашений нет никакого смысла встречаться — ни в Нормандском формате, ни в рамках двусторонней встречи», — отметил социолог.

«Риск войны остаётся достаточно высоким, но я полагаю, что для Украины сейчас важно получить политические дивиденды. Собственно, она их и получила» — заключил эксперт.

Напомним, что к линии разграничения на Донбассе стянуты 125 тыс. военнослужащих украинской армии.