Тюмень, , 20:14 — REGNUM В тюменских моноинфекционных госпиталях с диагнозом COVID-19 по данным на 2 декабря находятся 3336 человек, в том числе 1366 человек старше 60 лет и 352 человека старше 80 лет. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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«Вместе с тем, за последнее время мы отмечаем уменьшение количества пациентов с новой коронавирусной инфекцией, которые нуждаются в стационарном лечении», — отметила директор регионального департамента здравоохранения Наталья Логинова.

В связи с уменьшением числа больных сокращается количество ковидных коек. Уменьшено число ковидных коек в областной инфекционной больнице и в моноинфекционном госпитале на на базе реабилитационного центра «Надежда». Планируется закрыть моноинфекционный госпиталь на базе областной больницы №9 в Вагае и «красную зону» в реабилитационном центре «Жемчужина».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области начинают переводить коечный фонд в ковидных госпиталях для оказания плановой помощи населению.

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