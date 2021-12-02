Стокгольм, 2 декабря, 2021, 20:22 — ИА Регнум. Во многих муниципалитетах Швеции отсутствует какая-либо информация о числе бездомных. Местные власти также не разрабатывают долгосрочных инициатив по противодействию этой проблеме. Об этом говорится в опубликованном 1 декабря отчете христианской благотворительной организации Sveriges Stadsmissioners, передает телеканал SVT.

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В отчет вошли 17 муниципалитетов Швеции в различных ленах. В благотворительной организации отметили, что одной из самых больших проблем является отсутствие единой национальной политики по борьбе с бездомностью.

«Остается только надеяться на то, что 290 муниципалитетов страны без руководства и поддержки все решат сами», — говорится в документе.

В то же время в Sveriges Stadsmissioners приветствовали политическую волю парламентских партий и правительства Швеции озаботиться этой проблемой, пообещав представить общенациональную стратегию по борьбе с бездомностью.