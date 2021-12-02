Стокгольм, , 20:06 — REGNUM В Швеции число зарегистрированных летальных случаев в результате заболевания COVID-19 за сутки увеличилось на трех. Данная информация была опубликована 2 декабря на сайте Агентства общественного здравоохранения Швеции, которое отслеживает эпидемиологическую ситуацию в круглосуточном режиме и предоставляет актуальную статистику по распространению коронавируса в стране.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли 15 64 человека. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 1 209 935 человек. С момента последнего обновления статистики их число увеличилось на 2437 новых случаев заражения.

Свою первую дозу вакцины от COVID-19 получили 7 599 423 человека старше 12 лет (84,1%), вторую — 7 162 242 (79,3%).

С начала пандемии в общей сложности 8 010 человек получили помощь в реанимационных отделениях в связи с заболеванием COVID-19.

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