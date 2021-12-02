Вашингтон, , 19:58 — REGNUM Президент США Джозеф Байден приветствуют решение ОПЕК+ о наращивании объёмов добычи нефти. Об этом заявила на брифинге 2 декабря пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Нефть Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Она добавила, что администрация США сохраняет приверженность мерам по снижению мировых цен на топливо.

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Напомним, ранее сегодня участники министерского заседания ОПЕК+ подтвердили текущую стратегию альянса и намерение продолжать наращивать добычу нефти в январе 2022 года на 400 тысяч баррелей в сутки.

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