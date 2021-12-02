Москва, 2 декабря, 2021, 22:58 — ИА Регнум. Украине дали карт-бланш на повышение градуса напряженности на границах с республиками Донбасса. Об этом заявил 2 декабря ИА REGNUM социолог Евгений Копатько.

President.gov.ua Владимир Зеленский в Донбассе

«Сосредоточение ВСУ в количестве 125 тыс. человек, что составляет половину личного состава ВСУ, объясняется нагнетанием обстановки перед встречей (пусть виртуальной) между Путиным и Байденом», — заявил эксперт.

«Руководство Украины подымает градус напряжённости, рассчитывая на то, что Россия будет достаточно сдержанно себя вести», — пояснил Копатько.

«Расчет строится на том, что эти переговоры будут очень непростыми для России и что сейчас давление на неё оказывает весь коллективный Запад», — отметил политолог.

«Поэтому США и Британия дали Украине карт-бланш — на нагнетание обстановки вокруг границ ЛДНР. Этим вызваны агрессивные заявления, в т.ч. от имени Владимира Зеленского, с обвинениями в адрес России относительно того, что наша страна не желает идти на прямые переговоры с Киевом» — заключил Копатько.

Напомним, что ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила об обеспокоенности со стороны России тем фактом, что Украина стянула в Донбасс 125 тыс. военнослужащих.