Смоленск, 2 декабря, 2021, 19:48 — ИА Регнум. В Смоленской области группа подростков задержана по подозрению в покушении на убийство 26-летнего мужчины и 37-летней женщины, сообщили 2 декабря в пресс-службе Следственного управления СКР.

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По версии следствия, в ночь на 2 декабря в посёлке Верхнеднепровский Дорогобужского района 14-летняя девушка поссорилась с матерью и отчимом. После конфликта она позвонила знакомому, которому пожаловалась, что родители запрещают ей гулять ночью. Этот знакомый попросил помочь подруге своих приятелей — несовершеннолетних. В итоге группа подростков зашла в квартиру, где проживала школьница, и нанесли множественные ножевые ранения хозяину дома, а также ранили его супругу.

Оба пострадавших госпитализированы. Все подозреваемые в совершении преступления в настоящее время установлены и задержаны.