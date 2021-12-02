Ростов-на-Дону, , 19:48 — REGNUM В Ростовской области изучают возможность повышения минимального размера взноса на капитальный ремонт. Речь идёт о росте тарифа в три раза. Об этом журналистам сообщил директор НКО «Фонд капитального ремонта Ростовской области» Владислав Крюков.

Взносы на капитальный ремонт Severnoe-tushino.mos.ru

«Глобальный рост цен на стройматериалы существенно повлиял на работы в текущем году. Все сложности мировые, которые мы сейчас видим, они приводят к необходимости пересмотра размера платы за капитальный ремонт. Мы полагаем, что сейчас средний экономически обоснованный размер взноса составляет не менее 30 рублей за квадратный метр», — цитирует спикера «Интерфакс».

С 1 октября 2018 года размер взноса на капремонт в Ростовской области составляет 9 рублей 92 копейки с одного квадратного метра.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в октябре 2021 года стало известно, что в России размер платы за капремонт жилых домов может измениться из-за удорожания стройматериалов. Постановление об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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