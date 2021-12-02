Йошкар-Ола, , 19:43 — REGNUM На сессии 2 декабря депутаты Государственного собрания Марий Эл рассмотрели федеральные законопроекты о внесении изменений в Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Документы предполагают действие системы QR-кодов в общественных местах на территории России, а также при пользовании воздушным и железнодорожным транспортом.

Депутаты Госсобрания Марий Эл Пресс-служба Госсобрания Марий Эл

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ситуация остается тревожной – все новости»

В ходе обсуждения инициативы в профильных комитетах депутаты говорили о необходимости разработки документы, который даст право посещения общественных мест гражданам, которые перенесли COVID-19 в бессимптомной форме и имеют антитела. Кроме того, обсуждался вопрос о лицах, которые будут иметь право проверять наличие QR-кода переболевшего или вакцинированного.

Законопроекты были поддержаны большинством голосов парламентариев. В ближайшее время отзыв на документы и предложения по их совершенствованию будет направлен в Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

Как сообщало ИА REGNUM, планируется, что при посещении аптек, организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости предъявлять QR-код не потребуется. Предлагаемые нормы закона будут иметь ограниченный срок действия — до 1 июня 2022 года.