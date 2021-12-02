Москва, 2 декабря, 2021, 19:42 — ИА Регнум. Введение санкций против Белоруссии в связи с миграционным кризисом — лицемерная попытка переложить ответственность за последствия колонизаторской политики коллективного Запада в новейшей истории, считает глава комитета Госдум по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Russia-now.com Леонид Слуцкий

«Не говоря уже о том, что это плохое начало для диалога. Никакие рестрикции против белорусских властей не помогут наладить жизнь в Ираке, Сирии и остальных странах, разрушенных западными «цивилизаторами». Так же как не помогут беженцам вернуться в свои дома или обрести новые», — отметил Слуцкий.

По сути, Минск сейчас «наказан» за результат действия многочисленных коалиций во главе с США, делает он вывод.

«Запад, якобы насаждающий демократии по всему миру, на самом деле пытается взять реванш по установлению гегемонии. Попутно, правда, перекладывая на других «сопутствующий ущерб», — добавил парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, ЕС вводит пятый пакет санкций в отношении Белоруссии. Новые санкции Евросоюза против Белоруссии затронут 11 субъектов хозяйствования республики и 17 человек, обвинённых в организации нелегальной миграции.