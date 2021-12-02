Москва, , 19:40 — REGNUM Девять человек спасены в ходе тушения пожара в жилом доме в московском районе Западное Дегунино вечером в четверг, 2 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС России.

Пожар Wallspaper.ru

По информации ведомства, возгорание произошло на первом этаже шестиэтажного здания, расположенного по адресу: улица Верхнелихоборская, 8. Горели личные вещи и мебель на площади 20 квадратных метров.

Ещё до прибытия пожарных подразделений здание самостоятельно покинули около 60 человек, ещё девять человек были спасены пожарными в ходе разведки и тушения огня.

Сообщается, что в течение 20 минут возгорание было полностью ликвидировано. По данным МЧС, в результате инцидента никто не пострадал.