Аксайский район, Ростовская область, 2 декабря, 2021, 19:39 — ИА Регнум. В Ростовской области возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП, в результате которого погибли три человека — двое взрослых и ребёнок. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского управления МВД России 2 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Фигурантом уголовного дела о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств стал водитель Land Rover Discovery. Предположительно, он не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Hyundai Accent и ВАЗ-21 150. Смертельные травмы получили водитель и два пассажира отечественного автомобиля, в том числе ребёнок. Четвёртый пассажир ВАЗ-21 150 госпитализирован.

Напомним, что авария произошла 1 декабря на автодороге «Северный обход Ростова-на-Дону» в Аксайском районе.