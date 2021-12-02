Стокгольм, 2 декабря, 2021, 19:40 — ИА Регнум. Швеции необходимо построить новые атомные электростанции, чтобы обеспечить страну электроэнергией считает глава самой состоятельной шведской семьи Якоб Валленберг, который готов инвестировать в новую ядерную энергетику, если политические условия были бы подходящими. Об этом он заявил 1 декабря в эфире телеканала SVT.

Pixabay.com Флаг Швеции

«Я обязательно изучу такую возможность», — пообещал миллиардер.

В последние годы нехватка электроэнергии в Швеции превратилась в растущую проблему для промышленности страны. В течение многих лет Валленберг входил в высшие эшелоны власти в шведском бизнес-сообществе. В частности, он был членом правления таких компаний как Ericsson, ABB, SEB и Investor.

«Теперь если сегодня вы хотите построить завод на юге Швеции, вы не можете этого делать, потому что не хватает электричества», — отметил финансист.

«Что касается зеленого перехода, видите ли вы необходимость в строительстве новых АЭС в будущем?» — спросил ведущий.

«Я думаю, это возможность, на которую стоит обратить внимание. Я думаю, это прискорбно, что на политическом уровне мы полностью упускаем эту возможность», — отметил Валленберг.