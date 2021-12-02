Минск, , 19:38 — REGNUM Граждане и компании Белоруссии оказались под европейскими санкциями, сообщается в опубликованном 2 декабря заявлении ЕС.

Санкции Цитата из м/ф «В синем море, в белой пене...». Реж. Робер Саакянц. 1984. СССР

Санкции введены в отношении 11 белорусский компаний, в том числе «Белавиа», «Гродно Азот», «Белоруснефть», «Центркурорт», «Белшина», а также 17 белорусских граждан, среди которых — главу госпогранкомитета Белоруссии.

Санкции вводятся в связи с политикой Минска по мигрантам. Это пятый пакет антибелорусских санкций, принятый Евросоюзом.

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