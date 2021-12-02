Москва, 2 декабря, 2021, 19:31 — ИА Регнум. Коммерческие запасы нефти в мире опустились ниже среднего значения за пять лет. Об этом сообщил 2 декабря вице-премьер России Александр Новак.

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«Мы видим, что запасы снизились до уровня ниже среднего пятилетнего значения на 174 миллионов баррелей», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Новак также сообщил, что общий уровень выполнения сделки ОПЕК+ по ограничению добычи нефти в октябре составил 116%.

Напомним, ранее сегодня участники министерского заседания ОПЕК+ подтвердили намерение продолжать наращивать добычу нефти в январе 2022 года на 400 тысяч баррелей в сутки.