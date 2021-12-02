Йошкар-Ола, , 19:26 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 2 декабря выявили 122 новых случая заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 124 новых положительных исследованиях на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 26 542 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Всего выздоровели с начала пандемии 21 769 жителей Марий Эл, за последние сутки выписаны 108 человек. 785 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне от COVID-19 скончались восемь жителей республики, за минувшие сутки было зарегистрировано девять летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 3988 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 2 декабря в инфекционных стационарах республики лечение получают 447 человек с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находятся 757 человек, из них у 740 — пневмония, 36 человек подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких). В минздраве отметили, что за сутки были выписаны 63 пациента, при этом госпитализированы 77 жителей Марий Эл.