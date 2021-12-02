Подгорица, , 19:24 — REGNUM В Черногории за сутки четыре человека умерли от ковида, при этом было диагностировано 258 новых случаев заражения, сообщил Институт общественного здравоохранения Черногории (IJZCG).

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Самому младшему пациенту из умерших было 73 года, самому старшему — 80 лет.

Общее число смертей от ковида с начала эпидемии составляет 2314.

В стране насчитывается 2432 активных случая заболевания.