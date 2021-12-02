Москва, 2 декабря 2021, 19:24 — REGNUM О новом тренде мошенничества в России, жертвами которого становятся банковские клиенты, заявил 2 декабря на форуме AntiFraud Russia глава управления противодействия кибермошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский.
Говоря о «новом тренде», представитель банка пояснил, что мошенники стараются охмурить человека так, чтобы он «вместе с кредитом ещё и закладывал или продавал недвижимость».
Он добавил, что пока не ясно, как бороться с такой тенденцией.
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