Москва, , 19:24 — REGNUM О новом тренде мошенничества в России, жертвами которого становятся банковские клиенты, заявил 2 декабря на форуме AntiFraud Russia глава управления противодействия кибермошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский.

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Говоря о «новом тренде», представитель банка пояснил, что мошенники стараются охмурить человека так, чтобы он «вместе с кредитом ещё и закладывал или продавал недвижимость».

Велигодский «И если люди у нас раньше оставались после атак с кредитами, то теперь они ещё и остаются без квартиры».

Он добавил, что пока не ясно, как бороться с такой тенденцией.

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