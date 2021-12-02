Тюмень, , 19:22 — REGNUM В Тюменской области в связи с появлением нового штамма COVID-19 «Омикрон» вводится ряд ограничений. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Граждане, в том числе члены экипажей воздушных судов, прибывающие из Египта, ЮАР и других африканских стран, а также из Гонконга, должны пройти лабораторное исследование на COVID-19 по прибытии в аэропорты «Рощино» и «Ремезов». До получения результатов лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР им предписывается соблюдать режим изоляции по месту жительства или пребывания.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области перенесли введение QR-кодов в ресторанах, салонах красоты, боулинг-клубах и на базах отдыха региона с 3 на 24 декабря 2021 года.

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