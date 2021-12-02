Вашингтон, 2 декабря, 2021, 19:27 — ИА Регнум. Джиллиан Андерсон присоединилась к актёрскому составу фильма The Pale Blue Eye («Всевидящее око»). Об этом 2 декабря пишет Deadline.

Скриншот с YouTube Джиллиан Андерсон

В хорроре также сыграют актёры Люси Бойнтон, Шарлотта Генсбур, Тимоти Сполл, Фред Хехингер, Роберт Дюваль и другие. Ранее в проекте были заявлены Кристиан Бейл и Гарри Меллинг.

По сюжету картины ещё неизвестный писатель Эдгар Аллан По помогает детективу расследовать серию убийств. События хоррора происходят в Военной академии США в Вест-Пойнте в 1830 году.

Добавим, что режиссёром фильма для сервиса Netflix выступил Скотт Купер. Дата премьеры картины пока неизвестна