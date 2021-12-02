Саранск, , 19:18 — REGNUM В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончались пять человек. Об этом свидетельствуют данные регионального оперативного штаба.

Коронавирус Permkrai.ru

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Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано шесть летальных случаев.

За сутки скончались женщины в возрасте от 62 до 84 года. Течение заболевания у всех умерших осложнялось двусторонней субтотальной пневмонией и тяжелыми хроническими патологиями.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 901 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 2 декабря в регионе выявили 155 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 158 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 36 964 случаев. Активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 5555 человек.

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