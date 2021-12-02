Таллин, , 19:17 — REGNUM Причины нынешнего энергетического кризиса в евросоюзе не экономические, а чисто политические, вызванные недальновидной политикой официального Брюсселя. С такими оценками известный публицист русской эстонии, главный редактор портала stolitsa.ee Александр Русаков выступил на своей странице в социальной сети Facebook.

Газ Steven Depolo

«Если говорить о ЕС в целом, то рост цен на газ и электричество вызван прежде всего непродуманной экологической политикой. Европу заставили отказаться от угля, а возобновляемых источников энергии не хватает. Дефицит, как и положено на свободном рынке, влечёт за собой рост цен», — считает он.

Чаплыгин предлагает свое решение возникшей ситуации: «Первое необходимое политическое решение: нужно признать, что без российского газа не обойтись. Соответственно нужно выстраивать и сотрудничество с Россией, заключив долговременные договоры на поставки достаточного количества топлива».

Вторым обязательным условием является, по его мнению, признание, что «зеленый поворот» не удался, и без угля и сланца энергетике Евросоюза просто не выжить: «Значит, необходимо снижать непомерно высокие экологические пошлины на выбросы углекислого газа. Европе нужно доступное электричество в достаточных объемах».

Чаплыгин призвал прекратить играть в политические игры со вторым газопроводом «Северный поток».

«Но вместо того, чтобы наконец запустить газопровод и обеспечить Европу газом, Брюссель пытается заставить Россию увеличить прокачку газа через Украину. Платит за это европейский потребитель», — констатировал Александр Чаплыгин.

«Политики могут и дальше ликовать по поводу независимости от России. Но экономика живет по своим законам, и европейские биржи реагируют на любое известие из России ростом или снижением котировок. Политики живут о своем мире, а остальные люди — в своем, и жизнь эта становится все дороже», — завершил свои размышления эстонский публицист.