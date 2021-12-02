Бухарест, , 19:12 — REGNUM Спецрейс румынской авиакомпании TAROM планирует доставить из Марракеша в Бухарест 184 пассажира, желающих в срочном порядке покинуть Марокко из-за распространения на африканском континенте нового штамма коронавируса COVID-19 — «Omicron». Об этом 2 декабря сообщило Телевидение Румынии.

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Согласно официальной информации, лайнер, на борту которого находятся 122 гражданина Румынии и 62 иностранца, включая граждан Болгарии, Венгрии, Греции, Польши и Хорватии приземлится в бухарестском аэропорту им. Анри Коанды приземлится в 19.30 по местному времени (20.30 мск.). По данным Министерства здравоохранения Румынии, ни у одного из пассажиров рейса не было зафиксировано коронавирусной инфекции.

Предполагается, что сразу же после прилета в Бухарест румынские граждане будут отправлены на временную изоляцию, а иностранцы смогут беспрепятственно вернуться на родину.

Напомним, 30 ноября рейсом TAROM в Бухарест из ЮАР были доставлены 46 румын и 24 иностранных гражданина. Все они воспользовались возможностью покинуть Африканский континент до введения тотального карантина в связи со штаммом «Oмикрoн». Ранее регулярное воздушное сообщение с государствами Африки прекратили десятки стран мира.