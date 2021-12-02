Рига, , 19:10 — REGNUM Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Латвии (KNAB) начало ведомственную проверку государственной закупки антиген-тестов на Covid-19. Об этом сообщило латвийское телевидение LTV со ссылкой на представителей ведомства.

Тест на коронавирус

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Государственный центр оборонной логистики и закупок (ГЦОЛЗ) объявил 9 ноября тендер на поставку комплектов для самотестирования объемом более 3 млн евро. Всего было получено 30 предложений. После оценки поданных заявок было принято решение заключить общее соглашение с пятью претендентами: Ekspress laboratorija, Brief, ADDO Defense, A-birojs и A.Medical.

Поставщиком первой партии назвали Ekspress laboratorija — она предложила самую низкую цену и скорейший срок поставки. Этот договор вызвал в обществе вопросы, после чего компания в последний момент отказалась от сделки на примерно 3 млн евро. ГЦОЛЗ обратился с другому претенденту, но тот отказался.

По данным Минобороны Латвии, заключить соглашение не удалось, потому что в данный момент в мире увеличились сложности с транспортом и логистикой, поэтому фирмы-участницы тендера поняли, что не смогут привести груз в указанный срок — до 6 декабря 2021 года.

Срыв госзакупки экспресс-тестов на коронавирус ставит под угрозу выполнение введения в стране обязательного тестирования всех очно работающих латвийцев.