Москва, 2 декабря, 2021, 19:10 — ИА Регнум. Решение Евросоюза ввести очередной пакет санкций против Белоруссии в связи с миграционным кризисом «носит недружественный и несправедливый характер», отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Володин

«Оно жестоко по отношению к людям. Наступила зима, а значит, условия нахождения на границе становятся тяжелее с каждым днем», — отметил Володин в телеграм-канале.

Вместо того чтобы как можно скорее найти решение проблемы на основе норм международного гуманитарного права, польские власти используют жестокие методы, напоминающие времена Второй мировой войны, а Евросоюз вводит санкции против Белоруссии, обвиняя ее в миграционном кризисе, возмущен спикер Госдумы.

«Совершенно очевидно: санкционная политика направлена на сдерживание Белоруссии и Российской Федерации. Мы живем в этой обстановке уже с 2014 года, и всем должно быть понятно, что любая подобная этому миграционному кризису ситуация — не причина, а повод для обвинений», — подчеркнул Володин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, новые санкции Евросоюза против Белоруссии затронут 11 субъектов хозяйствования республики и 17 человек, обвинённых в организации нелегальной миграции, заявил замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач.