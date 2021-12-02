Москва, , 19:07 — REGNUM В ходе совещания, на котором разбирались причины массовой гибели людей на шахте «Листвяжная» в Кузбассе, президент России Владимир Путин ударил по столу, ознакомившись с системой оплаты труда шахтёров.

Шахтеры skeeze

Существующая система оплаты труда вынуждает горняков рисковать жизнью и скрывать опасные уровни загазованности.

«Они рискуют. А мы все вместе должны создать такие условия, чтобы не было необходимости рисковать. Вот в этом был смысл наших решений в 2010 году», — заявил российский президент, ударив кулаком по столу.

Кроме того, доклад главы Минтруда РФ Антона Котякова об оплате труда шахтеров вызвал резкую критику главы государства. Путин подчеркнул, что не видит в докладе Котякова глубокого анализа.

Ранее Путин озвучил причину катастрофы на шахте «Листвяжная», которая произошла из-за отсутствия контроля за ходом работ со стороны руководства и многочисленных фальсификаций.

Напомним, 25 ноября в результате взрыва метана на шахте «Листвяжная» погиб 51 человек.

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