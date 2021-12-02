Джозеф Тёрнер, , 19:58 — REGNUM



Издание The Washington Post советует отложить в сторону гороскопы и обратиться к милой собачке по имени Лапша из социальной сети TikTok, чтобы понять, как провести день. Каждое утро владелец Лапши, 30-летний Джонатан Гразиано, нежно гладит питомца и ставит его на лапы, чтобы проверить, готов ли он к утренней прогулке или же предпочитает еще подремать. Если собака стоит на лапах больше нескольких секунд, то пользователи объявляют день продуктивным — «днем суставов». А если животное откажется вставать, то это «не день суставов» — такой день, когда вы все равно можете чего-то достичь, но сделать это в мягких штанишках или в пенной ванне, или с помощью другого способа позаботиться о себе.

При этом Лапша не только имеет 4 млн подписчиков в TikTok, у него есть последователи. В социальной сети американская футбольная команда The Vikings похвасталась, что одержала победу, несмотря на то, что это был «не день суставов», а группа Smashing Pumpkins сделала ссылку на Лапшу в загадочном видео со словами «мопс заговорил». И даже губернатор Луизианы Джон Бел Эдвардс упомянул собаку в видео, объявив: «Сегодня день суставов, и хотя каждый день подходит для вакцинации, сегодня особенно хороший день».

Некоторые фанаты Лапши поясняют ситуацию: «Речь идет не о том, что вы слабохарактерны, а о том, что иногда нужно позаботиться о себе. Именно это и делает Лапша».

Издание отмечает, что по этой причине пользователи любят маленького мопса и нуждаются в нем на фоне продолжающейся пандемии.

«Я думаю, что Лапша является персонификацией того, как мы все себя чувствуем. Мы все устали, мы все перегружены. Нам всем нужен не день суставов. И я думаю, что Лапша вдохновляет нас на то, чтобы мы помогли самим себе и нашли время расслабиться без чувства вины», — говорит Лиа Хаберман, консультант по вопросам маркетинга и профессор UCLA.

Джонатан Гразиано и его собачка по имени Лапша Скриншот из TikTok

Американские интернет-пользователи обсудили новость под соответствующей публикацией The Washington Post.

«Статья о собачке просто потрясающая. Она была мне нужна», — благодарит MikeFF4.

«Думаю, у этого хозяина нет сына-подростка, которого он мог бы заставить встать с кровати, поэтому он использует собаку в качестве жертвы», — иронизирует Thomas A Horsley.

«Он 13 лет заботится о собачке? Кто тут жертва? Они оба довольны своей жизнью и это хорошо!!!» — отвечает RebRap.

«Так мило», — одобряет Marylin BF.

«Я звоню своему боссу и сообщаю, что не смогу прийти. Это не день суставов», — комментирует Rathke.

«Каждый день — хороший день, когда вы просыпаетесь рядом с таким милым питомцем», — одобряет sisgirl.

Джонатан Гразиано и его собачка по имени Лапша Скриншот из TikTok

«Скажу так, у меня год без суставов», — шутит CincyBroad.

«Я на пенсии. Как по мне — каждый день может быть днем без суставов», — отвечает Karen Miller.

«Очевидно, что у Лапши плохая родословная», — уверен Pisco The Therapy.

«Не обязательно. У плохо выращенных мопсов может быть множество проблем. Мой мопс был получен от выставочных заводчиков, у которых они регулярно доживали до 14 лет в хорошем состоянии. Это было в 70-х годах. Мой парень прожил почти до 18 лет, и его здоровье начало ухудшаться только после 14 лет. Мы также ходили в походы, играли в активные игры и делали большинство вещей, которые делают длинноносые собаки. Кроме того что мы берегли его от жары и чистили носовые складки каждые несколько дней, он не требовал особого ухода», — делится trillian3.