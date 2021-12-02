Берлин, , 19:13 — REGNUM Высший суд Германии рассматривает дело сообщника неонацистской террористической ячейки под названием NSU. Прокуроры намерены увеличить срок заключения с 2,5 до 12 лет. Об этом сообщило немецкое агентство DW 2 декабря.

2 декабря федеральный суд Германии начал рассмотрение дела человека, который оказывал прямую поддержку неонацистской террористической группировке NSU, унёсшей жизни десятков человек за последние семь лет.

В 2018 году Мюнхенский суд приговорил подсудимого Андре Э.к относительно мягкому наказанию в виде 2,5 лет лишения свободы за поддержку террористической организации и пособничество в покушении на убийство.

Высший суд Германии вновь рассмотрит это дело по просьбе федерального прокурора, который потребовал приговорить преступника к 12 годам лишения свободы. Сам Андре Э. также обжаловал предыдущий приговор. Ожидается, что суд вынесет свое решение 15 декабря.

В течение многих лет неонацисты из правой организации Национал-социалистическое подполье (NSU) убивали мирных людей по всей Германии. Серия убийств была раскрыта 4 ноября 2011 года, когда некие мужчины по имени Мундлос и Бонхардт ограбили банк в восточногерманском городе Айзенах. В первый раз они потерпели неудачу.