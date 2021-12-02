Вена, 2 декабря, 2021, 19:14 — ИА Регнум. Как канцлер Австрии он подал в отставку в октябре, однако теперь Себастьян Курц заявляет о своём уходе из политики. Решающим фактором стало рождение сына. Об этом сообщил немецкий журнал SPIEGEL 2 декабря.

Бывший канцлер Австрии Себастьян Курц намерен полностью отойти от политических дел. «Рождение сына в конечном итоге изменило положение дел», — заявили доверенные лица экс-канцлера. По сообщениям австрийских СМИ, предыдущий министр внутренних делКарл Нехаммердолжен станет преемником лидера партии ÖVP.

Курц подал в отставку с поста главы правительства в октябре после того, как следователи обыскали, среди прочего, канцелярию и штаб-квартиру ÖVP. Тем не менее, он сохранил за собой пост лидера партии в австрийском парламенте.

Экс-канцлер и некоторые из его близких политических коллег подозреваются генеральным прокурором в распространении фальсифицированных опросов в СМИ. Сообщается, что на это были направлены значительные средства из государственного бюджета.

Курц отрицает обвинения. В середине ноября Национальный совет снял с политика неприкосновенность, открыв дорогу дальнейшим расследованиям. Его преемником на посту федерального канцлера стал бывший министр иностранных делАлександр Шалленберг.

Курц впервые стал канцлером Австрии в 2017 году, на тот момент он был самым молодым главой правительства в мире.