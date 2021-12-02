Рига, , 19:00 — REGNUM Днем в четверг, 2 декабря, в пешеходном тоннеле комплекса Центрального железнодорожного вокзала Риги обвалился подвесной потолок, сообщили латвийский портал rus.lsm.lv.

Отмечается, что спасатели прибыли на место происшествия в 14.22 по местному времени (15:22 по Москве). Незначительно пострадал один человек: женщина обратилась в «скорую» из-за шока.

По данным портала, инцидент связан со строительством новой железнодорожной трассы Rail Baltica: погрузчик въехал колесом в не обозначенную на плане шахту — возможно, вентиляционную, и в кафе Sala, расположенном в тоннеле, упал подвесной потолок.

Вокзал продолжает работать, хотя первоначально из здания после получения сигнала тревоги эвакуированы 100 человек.