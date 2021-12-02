Парфино, Новгородская область, 2 декабря, 2021, 19:04 — ИА Регнум. В Новгородской области рейсовый автобус с пассажирами съехал в кювет, при этом пострадали четыре человека. Об этом 2 декабря сообщили в пресс-службе областной администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

ДТП произошло вечером 2 декабря в Парфинском районе из-за сложных погодных условий. Водитель муниципального маршрутного автобуса рейса «Подлитовье — Сергеево» не справился с управлением и съехал в кювет.

«В момент ДТП в автобусе находились десять пассажиров. По предварительной информации, пострадали четыре человека,— уточнили в ведомстве. — Степень тяжести оценивается как лёгкая и средняя. Родственники пострадавших оперативно доставили их в Старорусскую ЦРБ».

Для доставки оставшихся пассажиров в конечную точку маршрута был организован дополнительный автобусный рейс.