Москва, , 19:26 — REGNUM Блогер Даня Милохин стал гостем нового YouTube-шоу «Цветответ» своей коллеги Ани Pokrov. Выпуск с его участием доступен на канале «ТНТ Music» со 2 декабря.

Даня Милохин Скриншот с YouTube

В рамках шоу Аня Pokrov задавала Милохину различные вопросы, в том числе и на «болезннную» для него тему — о его интеллекте. Ведущая спросила, считает ли блогер себя умным человеком. «Умным себя считаю. Образованным не считаю… Я просто не могу рассказать всё, что находится у меня в голове, но в голове достаточно», — заверил Милохин.

Ранее Даня Милохин прокомментировал выбор своего наряда для премии «МУЗ-ТВ», который отчасти стал причиной штрафа телеканала размером в 1 млн рублей. «Я же не пропагандировал ЛГБТ, я пришёл в интересном виде. Все говорят, что я был в платье, но никто не говорит о том, что это был реально крутой наряд», — говорит блогер.

Читайте ранее в этом сюжете: Аккаунт Хасбика Магомедова в Instagram заблокировали из-за угроз расправы