Москва, 2 декабря, 2021, 18:57 — ИА Регнум. Ребёнок попал под колёса автомобиля на пешеходном переходе в московском районе Хамовники в четверг, 2 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

ДТП

По информации ведомства, инцидент произошёл на Гоголевском бульваре в районе дома №3.

«Неустановленный водитель совершил наезд на десятилетнего мальчика, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу», — сообщили в Госавтоинспекции.

Отмечается, что водитель автомобиля Mercedes скрылся с места ДТП. Сотрудниками ГИБДД в настоящее время устанавливаются его личность и местонахождение.

Ребёнок, по предварительной информации, получил ушиб лба.