Mercedes сбил ребёнка на переходе в центре Москвы и скрылся с места ДТП
Москва, 2 декабря, 2021, 18:57 — ИА Регнум. Ребёнок попал под колёса автомобиля на пешеходном переходе в московском районе Хамовники в четверг, 2 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
ДТП
По информации ведомства, инцидент произошёл на Гоголевском бульваре в районе дома №3.
«Неустановленный водитель совершил наезд на десятилетнего мальчика, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу», — сообщили в Госавтоинспекции.
Отмечается, что водитель автомобиля Mercedes скрылся с места ДТП. Сотрудниками ГИБДД в настоящее время устанавливаются его личность и местонахождение.
Ребёнок, по предварительной информации, получил ушиб лба.