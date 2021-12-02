Берлин, 2 декабря, 2021, 19:15 — ИА Регнум. Неужели частные домохозяйства слишком тяжело обременены затратами на переход к энергоносителям? Защитники прав потребителей видят «дисбаланс» и требуют исправлений ошибок от федерального правительства. Об этом сообщил немецкий журнал SPIEGEL 2 декабря.

Защитники прав потребителей требуют справедливого распределения нагрузок при запланированном более быстром переходе к энергоснабжению. «Если в связи с отказом от угля возникнут дополнительные расходы, например, повышение цен на электроэнергию, придется финансово облегчить условия не только производства, но и частных домохозяйств», — заявил глава Федерации немецких организаций потребителейКлаус Мюллер.

«В энергетическом секторе сейчас наблюдается дисбаланс, как вы можете видеть на примере цен на электроэнергию», — заявил Мюллер. По его мнению, граждане с ограниченным бюджетом оплачивают льготы для промышленности через свои счета за электроэнергию. «Льготы для промышленности необходимо финансировать за счет налогов или отменить. Новое правительство должно незамедлительно принять соответствующие меры», — потребовал защитник прав потребителей.

«Цена на мазут, природный газ или топливо в основном правильная. Однако весь доход должен быть возвращен потребителю. Суть в том, что у тех, кто производит меньше углекислого газа, будет больше денег. С другой стороны, часто летающие пассажиры или водители внедорожников будут доплачивать», — заявил Мюллер

В долгосрочной перспективе переход на энергоносители представляет огромные возможности для потребителей. В связи с высокой долей зеленой электроэнергии приходится импортировать менее дорогой газ и нефть. Граждане также могут зарабатывать деньги, например, с помощью солнечной энергии с крыш собственных домов.

«Для этого новое правительство должно обеспечить населению использование электроэнергии, вырабатываемой собственными силами, и устранить бюрократические препоны для арендаторов электроэнергии», — заключил Мюллер.